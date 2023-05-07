جلسة نيابية خاصة حول النائب عماد العدوان

الوكيل الإخباري - طلب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، خلال جلسة تشريعية تحت القبة، اليوم الأحد، من الحكومة وممثلي وسائل الإعلام مغادرة جلسة النواب لظرف طارئ فيما يتعلق بالنائب عماد العدوان. اضافة اعلان





بدوره أعلن المجلس في وقت لاحق أنه سيكون هناك مؤتمراً صحفياً بعد الجلسة المغلقة مباشرة في قاعة التشريفات في مجلس الأعيان.



ويتحدث خلال المؤتمر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب عمر عياصرة.



وكانت أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

