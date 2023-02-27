جلسة نيابية رقابية اليوم تتضمن 13 سؤالا نيابيا وردا حكوميا

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب جلسةٍ رقابية، الاثنين، لمناقشة ردود الحكومة، على 13 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب.

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كما يبحث النواب، في جلستهم الرقابية، بند ما يستجد من أعمال، بعد الانتهاء من مناقشة ردود الحكومة على الأسئلة النيابية.



وتتضمن الأسئلة كتاب وزير السياحة والآثار في رده على سؤال النائبة زينب البدول، وكتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً عن السؤال المقدم من النائب بلال المومني.



وتتضمن الجلسة أيضا مناقشة كتاب وزير المياه والري في رده على سؤال النائب أحمد القطاونة، وكتاب وزير السياحة والآثار في رده على سؤال النائب أيمن مدانات.



وتناقش الجلسة كتاب وزير التربية والتعليم في رده على سؤال النائب صالح العرموطي، وكتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في رده على سؤال النائب فواز الزعبي.



ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين وكتاب وزير الزراعة جواباً عن السؤال المقدم من النائب ميادة شريم، وكتاب وزير السياحة والآثار في رده على النائب علي الطراونة.



الجلسة، تناقش أيضا كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في رده على النائب محمد الشطناوي، وكتاب وزير المياه والري في رده على النائب صفاء المومني.



ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية وكتاب وزير المالية وكتاب وزير المياه والري جواباً عن السؤال المقدم من النائبة رهق الزواهرة.



كما تتضمن رد وزير الأشغال العامة والإسكان على سؤال النائب غازي السرحان، ووزير وزير الطاقة والثروة المعدنية على النائب زيد العتوم.