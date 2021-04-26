جلسة نيابية رقابية اليوم

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة رقابية، تتضمن ردود وزراء على أسئلة وجهها نواب سابقا.

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ومن المفترض أن يناقش المجلس 19 كتابا مرسلا إلى الحكومة ترد على أسئلة موجهة إليها.



وعرف النظام الداخلي لمجلس النواب السؤال بأنه استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.



ويجيب الوزير على السؤال خطيا خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما ، وإذا لم يكتف النائب بالإجابة المرسلة فعليه أن يطلب خطيا خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه لإدراجه على جدول أعمال أو جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات.



وعند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، وإلا فإن للنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب.