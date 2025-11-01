جلسة نيابية لمناقشة الرد على خطاب العرش الإثنين

وبحسب الدعوة الموجهة إلى أعضاء المجلس، فسيناقش جدول الاعمال المدرج الرد على خطاب العرش السامي بعد صياغته من اللجنة المشكلة من أكثر من 20 نائبًا يمثلون مختلف الكتل النيابية.
ورفعت اللجنة صيغة الرد على الخطاب لمناقشتها تحت القبة واتخاذ قرار فيها الإثنين.
