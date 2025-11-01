السبت 2025-11-01 10:46 م
 

جلسة نيابية لمناقشة الرد على خطاب العرش الإثنين

مجلس النواب
مجلس النواب
 
السبت، 01-11-2025 08:15 م
الوكيل الإخباري- دعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي أعضاء المجلس للانعقاد يوم الإثنين المقبل، في ثاني جلسات الدورة العادية الثانية للمجلس العشرين.اضافة اعلان


وبحسب الدعوة الموجهة إلى أعضاء المجلس، فسيناقش جدول الاعمال المدرج الرد على خطاب العرش السامي بعد صياغته من اللجنة المشكلة من أكثر من 20 نائبًا يمثلون مختلف الكتل النيابية.

ورفعت اللجنة صيغة الرد على الخطاب لمناقشتها تحت القبة واتخاذ قرار فيها الإثنين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي آل الملقي والجندي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل الملقي والجندي

مركبات جديدة متوقفة في المنطقة الحرة في الزرقاء.

أخبار محلية "الجمارك" : نحو 2000 مركبة متبقية في رصيد المنطقة الحرة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

تكريم طاقم دورية نجده انقذ سيدة وأطفالها من داخل مركبة تعرضت للاشتعال في محافظة المفرق

أخبار محلية تكريم طاقم دورية نجدة انقذ سيدة وأطفالها من داخل مركبة تعرضت للاشتعال

تعبيرية

أخبار محلية "اليرموك" تعدل ساعات الدوام الرسمي

نقود أردنية

أخبار محلية مصفاة البترول تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم "جوبترول"

ئيس الديوان الملكي يعزي بوفاة شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي بوفاة شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني

مجلس النواب

شؤون برلمانية جلسة نيابية لمناقشة الرد على خطاب العرش الإثنين



 
 





الأكثر مشاهدة