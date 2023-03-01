الأربعاء 01-03-2023
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الأربعاء، 01-03-2023 08:05 ص

جلسة نيابية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة

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الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة 13 والمتضمن قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (4) تاريخ 19 /2 /2023 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

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كما يناقش المجلس قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان رقم (3) تاريخ 15 /1 /2023 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.


في المقابل تعقد تناقش اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة 2018 – 2012 بحضور وزير التربية والتعليم، فيما تبحث لجنة الزراعة والمياه والبادية موضوع عمال الزراعة العاملين في الجامعات الأردنية.


من جهة اخرى تعقد لجنة فلسطين لقاء مع ائتلاف الجمعيات المقدسية للحديث عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.


 




 

 


 

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