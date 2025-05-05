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جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين

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مجلس النواب
 
الإثنين، 05-05-2025 07:56 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلستين تشريعيتين، صباحية ومسائية، لمناقشة قرار اللجنة القانونية رقم (4) بتاريخ 30/4/2025، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025.

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كما ستناقش الجلستان قرار لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم (2) بتاريخ 4/5/2025، والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

 
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