جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين

كما ستناقش الجلستان قرار لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم (2) بتاريخ 4/5/2025، والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
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