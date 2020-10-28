جودة يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس الأعيان

الوكيل الإخباري

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- خصص مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، جلسة الأربعاء، لتلاوة نص الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة أربعة من الأعيان بعد اختيارهم في تشكيلة الحكومة الجديدة.وتضمنت الجلسة أداء اليمين الدستورية للعين "محمد ناصر" جودة، عملًا بأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس، بعد أن تغيب بعذر عن جلسة أداء اليمين الدستورية التي عقدها المجلس في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.وتلا أمين عام المجلس علي الزيود في بداية الاجتماع، نص الإرادات الملكية السامية المتضمنة قبول استقالة الأعيان توفيق كريشان، وأمية طوقان، وإبراهيم الجازي، وتوفيق الحلالمة.