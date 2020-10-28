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الأربعاء، 28-10-2020 01:49 م

جودة يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس الأعيان

ناصر جودة- (أرشيفية)


الوكيل الإخباري - خصص مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، جلسة الأربعاء، لتلاوة نص الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة أربعة من الأعيان بعد اختيارهم في تشكيلة الحكومة الجديدة.
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وتضمنت الجلسة أداء اليمين الدستورية للعين "محمد ناصر" جودة، عملًا بأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس، بعد أن تغيب بعذر عن جلسة أداء اليمين الدستورية التي عقدها المجلس في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وتلا أمين عام المجلس علي الزيود في بداية الاجتماع، نص الإرادات الملكية السامية المتضمنة قبول استقالة الأعيان توفيق كريشان، وأمية طوقان، وإبراهيم الجازي، وتوفيق الحلالمة.

 




 

 


 

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