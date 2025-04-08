حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد

ووفقًا للنص المقترح، يعاقب المخالفون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار.
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