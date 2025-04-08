الثلاثاء 2025-04-08 05:08 م
 

حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-04-2025 03:18 م
الوكيل الإخباري-   ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المادة 30 من قانون الكهرباء لسنة 2025، والتي تضمنت تشديد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في سرقة الكهرباء أو التلاعب بالنظام الكهربائي. اضافة اعلان


ووفقًا للنص المقترح، يعاقب المخالفون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار.
 
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