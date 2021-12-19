حدادين للنواب : كميات المياه في الطبقات الرملية تكفينا لـ5 آلاف سنة

الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري الأسبق منذر حدادين أن كميات المياه في طبقات الصخر الرملي في مناطق البادية الأردنية تكفي حاجة الأردن من مياه الشرب لأكثر من 5 آلاف سنة قادمة.

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وقال حدادين خلال اجتماع للجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم الأحد، إن كميات المياه محسوبة على عدد السكان الحالي 11 مليون نسمة.

وأضاف أن الكميات في حال تغطيتها لمياه الشرب وصناعة الغذاء والاستخدامات الأخرى فإنها تكفي لـ684 سنة قادمة.



وأشار حدادين إلى أن هذه المياه بحاجة لمعالجة قبل استخدامها لغايات الشرب والاستخدامات الأخرى، وهي أقل كلفة من استخراج وتحلية المياه من البحر.

وتابع أن عجز المياه في الأردن يتجاوز ألف مليون متر مكعب سنويا، مضيفا أن المقصود بحصة المواطن من المياه 85 متر مكعب سنويا هي من الماء السائل.



ولفت حدادين إلى أنه لا يجب تقييم المياه بمعزل عن الطاقة، وأنه لا طاقة بدون مياه.



وأوضح أن الأردن بلد شبه جاف وحاجتنا للمياه أكثر من حاجة بعض الدول الأخرى لإنتاج الغذاء.



وبيّن أن المياه العميقة في آبار الشيدية والتي كانت على عمق 1950 متر تدفقت من ضغطها الذاتي 1650 مترا إلى الأعلى وعلينا حفر 300 متر للوصول إليها وهذا ينطبق على أكثر من منطقة في الأردن.

