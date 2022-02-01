حداد: قلق من ارتفاع الإصابات.. وتوقع اتخاذ قرارات جريئة بشأن المدارس

الوكيل الإخباري - عبّر رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية فريد حداد عن قلقه من ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

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وقال حداد لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك تراجع في الالتزام بالإجراءات الوقائية للتعامل مع الفيروس، داعيا إلى التشديد عليها والالتزام بها للسيطرة على الانتشار السريع والواسع للمتحور الجديد "أوميكرون".

وأضاف أن عدد الإصابات الحقيقي أكبر بكثير من الحالات المعلنة وذلك بسبب وجود إصابات بدون أعراض.

وأشار حداد إلى ضرورة إجراء دراسات للكشف عن مستوى المناعة المكتسبة من اللقاحات أو الإصابة مسبقا بالفيروس.

وتوقع اتخاذ قرارات جريئة بشأن العودة إلى المدارس والتعليم الوجاهي لضمان السيطرة على الفيروس وعدم انتشاره داخلها، مشددا على أن التعليم في المدارس أولوية لا يجب التهاون فيها.

ورفض حداد الافراط والتهاون في تطبيق قواعد السلامة العامة في التعامل مع الفيروس، لافتا إلى ضرورة حماية الكوادر الطبية لأنهم يشرفون على مكافحة كورونا وإدامة العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد أنه في حال تفاقمت الإصابات اليومية بالفيروس فإن اللجنة ستلجأ إلى التوصية بطرح الثقة بوزير الصحة أو الحكومة.