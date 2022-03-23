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الأربعاء، 23-03-2022 04:47 م

حريات الأعيان تبحث مساهمة مخرجات اللجنة الملكية بتعزيز الحريات

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور محمود أبو جمعة، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين الدكتور صالح ارشيدات، مخرجات اللجنة الملكية ومساهمتها في تعزيز الحريات في الأردن.

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وأكد العين أبو جمعة أهمية الرؤية الملكية الجادة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نحو مشروع الاصلاح السياسي، والذي يهدف للوصول إلى برلمان قائم على التيارات والكتل السياسية التي تشكلها الأحزاب البرامجية، وبالمشاركة الفعالة للمرأة والشباب.


من جهته، تحدث ارشيدات حول مراحل الحياة السياسية في الأردن بدءا من لجنة الميثاق الوطني سنة 1991، التي أسست إطارا سياسيا في الأردن، مروراً بالأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، التي كانت إطارا ثابتا نحو مشروع اصلاحي نهضوي ذات مقومات عظيمة.


وأشار إلى اللجنة الملكية التي جاءت بأمر وإرادة من جلالة الملك، وذلك لتعزيز الدور السياسي للمرأة، وتمكين الشباب من خلال اشراكهم في الحياة الحزبية وتعزيز شعورهم بالحرية والتعبير عن آرائهم، وسن قوانين تدعم الحياة الحزبية، تحت منهج التعددية السياسية، التي تسهم في النهوض الحياة الحزبية والسياسية.


وأكد أن مخرجات اللجنة جاءت كمرحلة اصلاحية من رؤية ملكية واستراتيجية عميقة نحو الاصلاح السياسي والمؤسسي، لإحداث نقلة نوعية على التشريعات والقوانين السياسية، تهدف إلى التحديث بالتدريج من خلال تحضير ساحة العمل السياسي.


واتفقت لجنة الأعيان على عقد لقاءات مستقبلية لغايات استكمال النقاش والتحدث بعمق حول مخرجات اللجنة الملكية وأهميتها للمجتمع الاردني وأثر تطبيقها على ارض الواقع.

 




 

 


 

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