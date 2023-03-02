الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

الزراعة تتراجع عن قرار استيراد الحليب المجفف

مطار الملكة علياء يستقبل أول طائرة سياحية عارضة من ميلانو

بلينكن يلتقي لافروف في نيودلهي

تقرير: عمّان بالمرتبة 317 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة 2023

منخفض خماسيني يؤثر على المملكة بهذا الموعد- تفاصيل

ايعاز من وزير التربية بتسريع إجراءات إقامة مبنى جديد لمدرسة في ناعور

اقترضت 4 آلاف دينار للتخلص من أذى بلطجي في الأردن (تفاصيل صادمة)

وزير المياه يطمئن الأردنيين: الصيف المقبل سيكون مريحا

بلدية غرب اربد تدعو الراغبين بالتجنيد في الجيش لمراجعتها- وثيقة

الخميس، 02-03-2023 04:13 م

حريات الأعيان تبحث مع وزيرة التنمية خدمات الرعاية الاجتماعية

image - 2023-03-02T160019.520


الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، خدمات الرعاية الاجتماعية، وخصوصا لكبار السن إلى جانب دور الإيواء.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، وعدد من كادر الوزارة.


وتحدث العين التلهوني عن أهمية الرعاية الاجتماعية خاصة الخدمات المُقدمة لكبار السن، داعيا إلى ضرورة إنشاء مجموعة متخصصة من الرعاية الصحية لهم.


وتساءل عن الاستراتيجية الوطنية لكبار السن والحماية الوطنية، التي لها دور كبير في الحماية الاجتماعية، مشيدا بدور أمانة عمان الكبرى بإصدار بطاقه تنقل لكبار السن في الحافلات مجانا تكريما لهم.


من جهتها، قالت بني مصطفى، إن الحماية الاجتماعية لكبار السن تتصدر أولويات الحكومة، التي تتحمل مسؤوليتهم، مؤكدة أن الوزارة قامت بتغطية شراء خدمات لرعايتهم وإيوائهم.


وبينت أن الوزارة تقوم حالياً على دراسة اجتماعية شاملة لكبار السن، وأي شخص يقدم طلب رعاية تسهم الوزارة بتغطية جزء كبير من نفقات الخدمة.


وأوضحت بني مصطفى أن دور الإيواء يوجد فيها سلامة عامة، ويجري متابعتهم بشكل كامل ومستمر، مبينة أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي بإنشاء غرفة تحكم ومراقبة مركزية على مدار الساعة.


من جانبه، قال الدكتور مقدادي، إن المجلس الوطني لشؤون الأسرة شريك أساسي ورئيسي مع وزارة التنمية الاجتماعية في دعم كبار السن ورعايتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-02 at 4.24.23 PM

الخلايلة يبحث مع رئيس مجلس المستشارين المغربي العلاقات الثنائية

WhatsApp Image 2023-03-02 at 3.10.47 PM

الصداقة البرلمانية مع آسيا تلتقي السفير الكازاخي

89cab965-البترا-1 (1)

لجنة السياحة والتراث بمجلس الأعيان تزور البترا

1202331124139214435273

الصفدي: تقديم إعفاءات مرضى السرطان لمجلس النواب مفتوحة بكل وقت

2202326151512610933341

رئيس مجلس النواب يعتذر عن رعاية أي فعالية خاصة

WhatsApp Image 2023-03-01 at 4.11.09 PM

فلسطين النيابية والجمعيات المقدسية يؤكدان أهمية البُعد السياسي للوصاية الهاشمية

أخبار متعلقة
jerusalem-597025_960_720-960x550

لجنة فلسطين في الأعيان: مؤتمر القدس يُشكل عودة مباركة لتوحيد الموقف العربي

0L5A0436

مالية الأعيان تطلع على الخطط والبرامج الاستثمارية في الأردن

0L5A0436

مالية الأعيان تطلع على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

WhatsApp Image 2022-10-05 at 1.16.02 PM

البنك المركزي: رفع أسعار الفائدة كان للمحافظة على الاستقرار النقدي

1675774831899

سياحة الأعيان تطلع على خطط الملكية الأردنية وإنجازاتها

0L5A0436

سياحة الأعيان تقدم توصيات للحكومة للنهوض بالقطاع السياحي