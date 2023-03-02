حريات الأعيان تبحث مع وزيرة التنمية خدمات الرعاية الاجتماعية

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، خدمات الرعاية الاجتماعية، وخصوصا لكبار السن إلى جانب دور الإيواء.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، وعدد من كادر الوزارة.



وتحدث العين التلهوني عن أهمية الرعاية الاجتماعية خاصة الخدمات المُقدمة لكبار السن، داعيا إلى ضرورة إنشاء مجموعة متخصصة من الرعاية الصحية لهم.



وتساءل عن الاستراتيجية الوطنية لكبار السن والحماية الوطنية، التي لها دور كبير في الحماية الاجتماعية، مشيدا بدور أمانة عمان الكبرى بإصدار بطاقه تنقل لكبار السن في الحافلات مجانا تكريما لهم.



من جهتها، قالت بني مصطفى، إن الحماية الاجتماعية لكبار السن تتصدر أولويات الحكومة، التي تتحمل مسؤوليتهم، مؤكدة أن الوزارة قامت بتغطية شراء خدمات لرعايتهم وإيوائهم.



وبينت أن الوزارة تقوم حالياً على دراسة اجتماعية شاملة لكبار السن، وأي شخص يقدم طلب رعاية تسهم الوزارة بتغطية جزء كبير من نفقات الخدمة.



وأوضحت بني مصطفى أن دور الإيواء يوجد فيها سلامة عامة، ويجري متابعتهم بشكل كامل ومستمر، مبينة أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي بإنشاء غرفة تحكم ومراقبة مركزية على مدار الساعة.



من جانبه، قال الدكتور مقدادي، إن المجلس الوطني لشؤون الأسرة شريك أساسي ورئيسي مع وزارة التنمية الاجتماعية في دعم كبار السن ورعايتهم.