"حريات الأعيان" تواصل مناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان

الوكيل الإخباري - واصلت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الاعيان برئاسة العين الدكتور محمود ابو جمعة، اليوم الاربعاء، مناقشة التقرير السنوي السادس عشر لحالة حقوق الانسان الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان لعام 2019.

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وتحدث العين أبو جمعة عن عمل اللجنة وانجازاتها خلال السنة، والخطة المقترحة والممنهجة لمسار عملها.



وتوافق أعضاء اللجنة على أبرز الاعمال التي سيتم العمل عليها خلال السنة المقبلة، التي تندرج ضمن محاور الدور التشريعي والرقابي لمناقشة القوانين المعنية للجنة، والتعاون مع اللجان الاخرى المشتركة المتعلقة بمسألة حقوق الانسان. واكدوا أهمية عقد اجتماعات مع جميع الجهات المعنية من مراكز الاصلاح ومؤسسات الدولة، إضافة الى مؤسسات المجتمع المدني، والسعي والنظر لحل القضايا والشكاوى المحالة إلى اللجنة، ووضع خارطة طريق للتنمية المستدامة وصولاً للعدالة الاجتماعية.