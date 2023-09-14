الوكيل الإخباري - حزب الإتحاد الوطني الأردني يُظهر تقديره للاعبي فريق كرة اليد في نادي السلط الرياضي عبر تكريم الكابتن زهير الخشمان، الذي كان مندوبًا عن الحزب. هذا التكريم يأتي نتيجة لإنجازهم الكبير في الفوز ببطولة كأس الكؤوس، وهو إنجاز يستحق الاحترام والاعتراف.



وفيما يتعلق بالدعم المستمر الذي يقدمه حزب الإتحاد الوطني الأردني لنادي السلط الرياضي، وللرياضة بشكل عام فإن نائب الرئيس المهندس خالد السقا قد أعرب عن امتنانه وشكره، مؤكدًا أهمية هذا الدور الداعم في تعزيز النجاحات الرياضية.



أما رئيس لجنة كرة اليد المحامي عبدالكريم القضاة، فقد تعهد بمواصلة تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات في المستقبل، مما يعزز مكانة نادي السلط الرياضي كواحد من الأندية الرياضية البارزة في الأردن.

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