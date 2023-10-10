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حزب الإتحاد الوطني الأردني يواصل حملته للتبرع بالدم لصالح أبناء غزة تحت شعار "قطرة دم تساوي للكثير حياة".وبالتعاون المشترك مع مستشفى الطفيلة الحكومي، دعا الحزب أبناء محافظة الطفيلة للمشاركة في هذه الحملة الإنسانية يوم الأربعاء الموافق١١/١٠/٢٠٢٣ أمام مقر الحزب في الطفيلة من الساعة العاشرة صباحًا.يذكر أن هذه الدعوة جاءت استكمالًا للنجاح الباهر الذي حققه الحزب في حملته السابقة في عمان - الساحة الهاشمية، مؤكدًا على التزامه بدعم القضايا الإنسانية والوقوف إلى جانب أشقائنا في غزة.