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الخميس، 13-10-2022 03:40 م

حزب الإتحاد يعقد لقاءاً في محافظة عجلون

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الوكيل الإخباري - ضمن فعالياته المتعلقة بنشر فكره و رسالته و اسقطاب أعضاء جدد، عقد حزب الإتحاد لقاءاً كبيراً في محافظة عجلون مساء الأربعاء الموافق 12 تشرين أول، ضم عددا كبيراً من الحضور و من الجنسين، و افتتح الجلسة الدكتور محمد الرواشدة رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر العام بالحديث عن فكر الحزب و برامجه و خاصة تركيزه على البرنامج الاقتصادي و تقديم حلول ناجعة للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الوطن، من جهته تحدث القائم باعمال الأمين العام السيد يوسف سرحان عن نشأة حزب الاتحاد منذ عام 2011 و مشاركته بعدة مجالس نيابية، و تطرق الى المرحلة السياسية الجديدة التي تشهدها الأردن و التي تتطلب مشاركة أكبر عدد من المواطنين بالعمل الحزبي و الانتساب للأحزاب، و دار حوار هادف مع الحضور تميز بمستوى عال من الوعي السياسي و تأكيد ضرورة المشاركة تلبية لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين و ولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله و التي تدعوا المواطنين بالخروج من حالة السكون و المشاركة الفاعلة عبر انخراطهم بالعمل الحزبي، و في نهاية اللقاء تقدم عدد كبير من الحضور بتعبئة طلبات الانتساب الى حزب الاتحاد مؤكدين قناعتهم التامة برؤية و أهداف الحزب، و اختتم اللقاء عريف الحفل الدكتور علي المومني مرحباً بالحضور معرباً عن شكرة على انجاح هذه الفعالية الوطنية بإمتياز، و خص بالشكر الضيوف و فريق عمل حزب الاتحاد و حضور و مشاركة سعادة النائب الدكتور فراس القضاه نائب المحافظة، و منسق اللقاء السيد فايز بني عواد مسؤول اقليم الشمال.

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