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الثلاثاء، 10-10-2023 04:30 م

حزب الاتحاد الوطني الأردني: القطاع النسائي للحزب ينظم وقفة تضامنية في مدينة الرصيفة دعماً لأهل غزة

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الوكيل الإخباري - أقام القطاع النسائي لحزب الاتحاد الوطني الأردني وقفة تضامنية نصرةً لأهل غزة، في مدينة الرصيفة اليوم.

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تأتي هذه الوقفة ردًا على الأحوال الصعبة التي يواجهها أهل غزة.

شهدت الوقفة مشاركة فاعلة من نساء مدينة الرصيفة والمناطق المجاورة، حيث أعربن عن تضامنهن الكامل مع إخوانهن في غزة ورفعن شعارات تعبر عن الوحدة الوطنية والتضامن الأردني الذي يتبناه حزب الإتحاد الوطني الأردني مع الشعب الفلسطيني.

وقد تميزت الوقفة بفعاليات دينية، حيث تم إهداء نسخ من المصحف الشريف ومسابح على المشاركات، مؤكدين على الرابط الروحي والديني الذي يجمع الأمة الإسلامية.








 




 

 


 

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