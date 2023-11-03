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الجمعة، 03-11-2023 12:34 م

حزب الاتحاد الوطني الأردني يحشد لوقفة تضامنية حاشدة أمام المسجد الكالوتي نصرة لغزة

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الوكيل الإخباري - أعلن حزب الاتحاد الوطني الأردني، في بيان رسمي صادر عنه، عن تنظيم وقفة تضامنية حاشدة أمام المسجد الكالوتي بالعاصمة عمان، دعمًا لغزة واحتجاجاً على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية.

يأتي هذا التحرك الجماهيري في ضوء التصعيد الأخير في المنطقة وتأكيدًا على الموقف الأردني الثابت تجاه قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني. وقد أبدى الحزب تأكيده على أهمية التضامن العربي والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يواجهها.

وقد صرح المركز الإعلامي باسم الحزب، في تصريح له : "إن الوقفة تهدف إلى إيصال رسالة قوية للعالم أجمع بأن الأمة العربية واقفة مع الشعب الفلسطيني، وترفض أي تدخلات أو اعتداءات تمس الأراضي الفلسطينية أو حرماتها". 

وأضاف أن الحزب دعا جميع أعضائه والمواطنين الأردنيين للمشاركة بكثافة في هذه الوقفة، من أجل تعزيز التضامن وتقديم رسالة واضحة للعالم بأن الأمة العربية متماسكة وواقفة خلف الشعب الفلسطيني.

من جهة أخرى، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الوقفة ستشهد مشاركة عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة في الأردن، وذلك في إطار دعمها وتأييدها للقضية الفلسطينية والتضامن مع أهالي غزة.

يُذكر أن الأردن يشهد منذ فترة تحركات شعبية متزايدة تدعم القضية الفلسطينية وتدين الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى الروح التضامنية التي تجمع الشعب الأردني والفلسطيني.

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