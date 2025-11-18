الثلاثاء 2025-11-18 11:59 ص
 

حزب الاتحاد الوطني الأردني يدرس ملفات القوانين الاستثمارية في ضوء الزيارات الملكية إلى اليابان وفيتنام وباكستان وإندونيسيا وسنغافورة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 18-11-2025 11:43 ص
الوكيل الإخباري-   عقدت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني يوم أمس اجتماعًا خُصص لدراسة الملفات القانونية المرتبطة بالاستثمار والاقتصاد، وذلك في إطار متابعة الحزب لمخرجات الزيارات الملكية الأخيرة إلى كلٍّ من اليابان، فيتنام، باكستان، إندونيسيا، وسنغافورة.اضافة اعلان


وقد شاركت في الاجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في الحزب، التي أكدت إدراكها العميق لأهمية هذه الزيارات الملكية وما تحمله من فرص استراتيجية لفتح آفاق تعاون جديدة مع هذه الدول. ويأتي اهتمام اللجنة من كونها جزءًا أساسيًا في دراسة القوانين الاستثمارية الحالية داخل الحزب، وبحث سبل مواءمتها مع الديناميكية الاقتصادية التي نشأت من هذه الجولة الملكية المهمة.

وتناول الاجتماع دراسة عدد من القوانين الاقتصادية المتوقع عرضها على مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها قانون الشركات، قانون الاستثمار، قانون ضريبة الدخل والمبيعات، وقانون تنظيم المدن والأبنية، بهدف إعداد رؤية تشريعية متكاملة تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.

ويواصل حزب الاتحاد الوطني إعداد مذكرات وتوصيات فنية تتعلق بهذه القوانين، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة، تأكيدًا لدور الحزب في دعم المسار الإصلاحي وتعزيز مكانة الأردن على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين تصريحات بن غفير التحريضية

5

فن ومشاهير تطورات الحالة الصحية لتامر حسني

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية حزب الاتحاد الوطني الأردني يدرس ملفات القوانين الاستثمارية في ضوء الزيارات الملكية إلى اليابان وفيتنام وباكستان وإندونيسيا وسنغافورة

نقود أردنية

اقتصاد محلي ارتفاع الحوالات الواردة للأردن 4.1% في 9 شهور لتبلغ نحو 3.34 مليار دولار

نفذت الكوادر المعنية بالصحة والسلامة العامة في محافظة جرش، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، حملة ميدانية واسعة تم خلالها إزالة معيقات لحركة السير وتشوه المظهر الحضاري في عدد من الطرق الرئ

أخبار محلية حملة موسعة في جرش لإزالة التعديات على الطرق الرئيسة وتنظيم الأسواق

فا

منوعات تسرب مياه الأمطار وحبات البرد داخل طائرة أسترالية ( فيديو )

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي ارتفاع الدخل السياحي 6.5% ليبلغ 6.6 مليار دولار خلال 10 شهور

الأستاذ الدكتور أحمد السلمان

أخبار محلية باحث أردني من "اليرموك" يتمكن من حل مسألة مفتوحة في الرياضيات منذ عام 1992



 
 





الأكثر مشاهدة