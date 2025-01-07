حزب الاتحاد الوطني الأردني يدين نشر خرائط مزعومة تمس سيادة الأردن

وأشار الحزب إلى أن هذه التصرفات الاستفزازية لا تهدد فقط سيادة الأردن، بل تشكل أيضًا تحديًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي وجهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأعرب الحزب عن استنكاره لأي محاولات تستهدف النيل من سيادة المملكة ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الواعي سيظل صامدًا في وجه مثل هذه الادعاءات الباطلة.
وثمّن حزب الاتحاد الوطني الأردني الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن حقوق الأردن التاريخية والقانونية، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها وزارة الخارجية الأردنية للتصدي لهذه المزاعم وحماية المصالح الوطنية.
ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة محاولات تشويه التاريخ والجغرافيا، والوقوف بحزم أمام أي تصرفات قد تهدد السلم والأمن في المنطقة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن سيادة الأردن وأراضيه خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددًا على وحدة الشعب الأردني خلف قيادته في الدفاع عن حقوقه ومصالحه الوطنية بكل الوسائل المشروعة.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشيد بزيارة وزير الخارجية السوري إلى الأردن ويؤكد أهمية التعاون المشترك
-
"الثقافة والشباب" في الأعيان تطلع على خطط وبرامج الهيئة الملكية للأفلام
-
"سياحة الأعيان" تناقش تحديات القطاع
-
مصادر ترجح تصويت النواب على الموازنة الخميس
-
النائب الكابتن زهير الخشمان في كلمة استثنائية تحت القبة أثناء مناقشة الموازنة
-
عياش: أرقام الموازنة التقديرية بعيدة عن الواقع
-
النائب الخشمان: العبء المالي يحد من تخصيص الموارد للقطاعات التنموية
-
مطالبة نيابية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين 50 دينارا