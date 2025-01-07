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حزب الاتحاد الوطني الأردني يدين نشر خرائط مزعومة تمس سيادة الأردن

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
الثلاثاء، 07-01-2025 10:58 م
الوكيل الإخباري-   أصدر حزب الاتحاد الوطني الأردني، برئاسة سعادة الكابتن محمد الخشمان، بيانًا شديد اللهجة يدين فيه نشر خرائط مزعومة عبر حسابات رسمية إسرائيلية، تزعم أنها "تاريخية" وتشمل أجزاءً من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ضمن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى". وأكد الحزب في بيانه رفضه القاطع لهذه الادعاءات، معتبرًا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.اضافة اعلان


وأشار الحزب إلى أن هذه التصرفات الاستفزازية لا تهدد فقط سيادة الأردن، بل تشكل أيضًا تحديًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي وجهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأعرب الحزب عن استنكاره لأي محاولات تستهدف النيل من سيادة المملكة ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الواعي سيظل صامدًا في وجه مثل هذه الادعاءات الباطلة.

وثمّن حزب الاتحاد الوطني الأردني الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن حقوق الأردن التاريخية والقانونية، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها وزارة الخارجية الأردنية للتصدي لهذه المزاعم وحماية المصالح الوطنية.

ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة محاولات تشويه التاريخ والجغرافيا، والوقوف بحزم أمام أي تصرفات قد تهدد السلم والأمن في المنطقة.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن سيادة الأردن وأراضيه خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددًا على وحدة الشعب الأردني خلف قيادته في الدفاع عن حقوقه ومصالحه الوطنية بكل الوسائل المشروعة.
 
gnews

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