حزب الاتحاد الوطني الأردني يكرّم رؤساء لجان نيابية تقديراً لجهودهم الوطنية

وشمل التكريم سعادة الدكتور أيمن البدادوة، وسعادة المهندس جهاد عبووي، وسعادة المهندس سليمان السعود، وسعادة النائب رائد رباع الضهراوي، وذلك تقديراً للدور الفاعل الذي قاموا به في رئاسة اللجان النيابية والعمل المؤسسي والرقابي والتشريعي.
وقد قام بتسليم التكريم نائب رئيس المجلس المركزي الدكتور حمدي مراد، بحضور الأمين العام ورئيس المكتب السياسي، إلى جانب رئيس كتلة الأحزاب الوسطية الكابتن زهير خشمان، وعدد من السادة النواب وأعضاء الكتلة، إضافة إلى قيادات وكوادر الحزب.
وشهد الحفل كلمات متعددة أكدت على أهمية العمل الحزبي والنيابي المشترك، والدور الوطني الذي يضطلع به الحزب في دعم مسيرة التحديث السياسي وتعزيز الأداء البرلماني، كما تناولت الكلمات الطموحات والآمال المعقودة على المرحلة المقبلة في سبيل خدمة الوطن وتعزيز حضور العمل المؤسسي والحزبي الفاعل.
وأكد الحضور اعتزازهم بما حققته الكتل النيابية من إنجازات، متمنين مزيداً من التقدم والنجاح لجميع الكتل النيابية، وخصوصاً الكتل التي يترأسها أعضاء حزب الاتحاد الوطني الأردني، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح والعمل الوطني المسؤول.
