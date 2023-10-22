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الأحد، 22-10-2023 04:08 م

حزب الاتحاد الوطني الأردني يناقش سبل تمكين المرأة والحرب على غزة

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الوكيل الإخباري - حزب الاتحاد الوطني الأردني، عقد اجتماعًا مهمًا مع مجموعة من قيادات الحزب النسائية وعدد من سيدات المجتمع المحلي من منطقة الرصيفة.

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الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات، كان مكثفًا وشهد حضورًا كبيرًا من القيادات النسائية.

أحد أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع هي أحداث غزة الأخيرة، حيث تم تبادل الآراء والتفكير في الدور الذي يمكن أن يقدمه الحزب في دعم القضية الفلسطينية والمساهمة في تقديم الدعم اللازم للمتضررين من الأحداث.

ومن ناحية أخرى، تم التباحث حول سبل تمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.

وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع وضرورة تقديم كل الدعم والتشجيع لها للوصول إلى المناصب القيادية والمشاركة الفعالة في العملية السياسية.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عدة مقترحات لتطوير برامج ومشروعات تهدف إلى دعم وتمكين المرأة، وتم التأكيد على ضرورة توجيه الدعم الكامل لتنفيذ هذه المشروعات.

وفي ختام الاجتماع، أعربت قيادات الحزب عن رغبتهم في مواصلة التواصل مع سيدات المجتمع المحلي والاستماع إلى آرائهم وتوجيهاتهم في كل ما يخص قضايا المرأة وتطلعاتها.

 

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم المشروعات المقترحة وتقييم نتائجها.

 








 




 

 


 

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