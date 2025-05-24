حزب الاتحاد الوطني الأردني يهنئ بعيد الاستقلال

إننا في حزب الاتحاد الوطني الأردني، ونحن نستحضر هذه الذكرى الوطنية الخالدة، نؤكد التفافنا الكامل حول القيادة الهاشمية الحكيمة، وثباتنا على المبادئ التي قامت عليها الدولة الأردنية الحرة المستقلة، دولة القانون والمؤسسات، والقرار الوطني السيادي.
في هذا اليوم المجيد، نعلن مجددًا التزامنا بمسؤوليتنا الوطنية في حماية الاستقلال، والمشاركة الفاعلة في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بقيادة جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين.
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