حزب الاتحاد الوطني الأردني يهنئ بعيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري- بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، يتقدّم حزب الاتحاد الوطني الأردني، ممثلاً برئيس الحزب ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان، وكافة كوادره وأعضائه، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأمين وإلى أبناء الشعب الأردني العظيم. اضافة اعلان





إننا في حزب الاتحاد الوطني الأردني، ونحن نستحضر هذه الذكرى الوطنية الخالدة، نؤكد التفافنا الكامل حول القيادة الهاشمية الحكيمة، وثباتنا على المبادئ التي قامت عليها الدولة الأردنية الحرة المستقلة، دولة القانون والمؤسسات، والقرار الوطني السيادي.



في هذا اليوم المجيد، نعلن مجددًا التزامنا بمسؤوليتنا الوطنية في حماية الاستقلال، والمشاركة الفاعلة في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بقيادة جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين.