الجمعة 04-08-2023
الوكيل الاخباري

جروح لم تلتئم.. اللبنانيون يحيون الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

50 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة في الأقصى

134 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

وفاة الفنان الأردني فهد الهوادي

مندوبا عن جلالة الملك.. العيسوي يعزي آل فراج

أسعار الغذاء العالمية ترتفع في تموز بسبب أزمة اتفاق الحبوب

تقرير: 24% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 13-15 مدخنون بالأردن

وفاة طالبة بالصف الثاني والتربية تنعاها

أول مرة في الصحة .. مستشفى الزرقاء يجري عملية لمفصل الورك بالمنظار

الأمير الحسن يحذر من منعطف حرج بشأن اللاجئين

الجمعة، 04-08-2023 02:35 م

"حزب الاتحاد الوطني الأردني يوقع مذكرتي تفاهم لتمكين الشباب ومكافحة البطالة"

WhatsApp Image 2023-08-03 at 5.37.03 PM


الوكيل الإخباري - في خطوة لدعم منتسبيه وتمكينهم وتأهيلهم وظيفياً، وقع حزب الاتحاد الوطني الأردني مذكرتي تفاهم مع شركتي "#العقرب للأمن والحماية"، ممثلة بمديرها التنفيذي السيد علي الزبون، و"شركة #تمكين_للتوظيف"، ممثلة بمديرتها التنفيذية الأستاذة شهد العوران.

تأتي تلك المذكرات بهدف تقديم حلول لبعض التحديات المجتمعية التي تواجه الشباب، ومن أبرزها مشكلة البطالة. وأكدت أن إيجاد حلول وخطط محلية داخل المجتمع الحزبي بنجاح واقتدار يمكن أن يساهم في تعميم التجربة لتشمل كل المجتمع الأردني، حتى يصبح للحزب دور فعّال في بناء مستقبل البلاد.

يعمل حزب الاتحاد الوطني على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بواقع الشباب الأردني وتمكينه، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

تتضمن المذكرات تقديم مجموعة من الوظائف داخل الأردن وخارجها، بهدف توفير فرص عمل ملهمة ومناسبة للشباب الأردني، والتخفيف من آثار البطالة على المجتمع. وتعكس هذه المبادرات التزام حزب الاتحاد الوطني بدوره الاجتماعي والاقتصادي في تحقيق التنمية والرفاهية للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحزب للتصدي لتحديات الوقت وتحقيق تطلعات الشباب الأردني، وتعزز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تكون هذه الشراكة إضافة هامة للمسيرة التنموية في الأردن، وتعزز دور الشباب كعنصر أساسي في بناء مستقبل أفضل للبلاد.

وقالت #الدكتورة ريما العمري نائب الامين العام للحزب: "إن استطاعت الأحزاب تقديم حلول وخطط محلية بنجاح واقتدار داخل مجتمعها الحزبي، فإن هذه الأحزاب التي تشكل حكومات ظل مستقبليها قادرة على توسيع وتعميم التجربة لتشمل كل المجتمع الأردني".

من جانبه، يسعى حزب الاتحاد الوطني، ممثلاً بأمينه العام الدكتور رامي شاهين وفريقه في الأمانة العامة، لتنفيذ مجموعة من المبادرات التي من شأنها النهوض بواقع الشاب الأردني وتمكينه.

اضافة اعلان



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1691064584110

طاقة الأعيان تُقر "إلغاء قانون التصديق على اتفاقية للاستكشاف عن البترول"

1691059682486

الفايز يُثمن دور ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام

1691060956690

الأعيان يطلع على الخطة الوطنية المُنسقة لمواجهة الزلازل

0L5A0436

قانونية الأعيان تقر معدل"تشكيل المحاكم الشرعية"

6202326134136114526735

النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023

WhatsApp Image 2023-08-02 at 2.19.59 PM

متى يبدأ العمل بمعدل قانون السير الجديد في الأردن؟

أخبار متعلقة
1689681711701

الاقتصادية النيابية تشرع بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

7202316134744516233317

نقيب الصحفيين للنواب: لا تعيدوا الناس للعمل تحت الأرض

7202316134744516233317

النواب يقر معدل قانون تشكيل المحاكم الشرعية لعام 2023

WhatsApp Image 2023-07-17 at 5.33.38 PM

الخلايلة يطلع وفد نيابي قطري على التجربة البرلمانية الأردنية

WhatsApp Image 2023-07-17 at 4.55.56 PM

البرنامج النيابية: الأمن الغذائي مرتبط بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي

620231812219802264736

الشبول: ما هو مجرّم في الواقع مجرّم في العالم الافتراضي