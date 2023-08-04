"حزب الاتحاد الوطني الأردني يوقع مذكرتي تفاهم لتمكين الشباب ومكافحة البطالة"

الوكيل الإخباري - في خطوة لدعم منتسبيه وتمكينهم وتأهيلهم وظيفياً، وقع حزب الاتحاد الوطني الأردني مذكرتي تفاهم مع شركتي "#العقرب للأمن والحماية"، ممثلة بمديرها التنفيذي السيد علي الزبون، و"شركة #تمكين_للتوظيف"، ممثلة بمديرتها التنفيذية الأستاذة شهد العوران.



تأتي تلك المذكرات بهدف تقديم حلول لبعض التحديات المجتمعية التي تواجه الشباب، ومن أبرزها مشكلة البطالة. وأكدت أن إيجاد حلول وخطط محلية داخل المجتمع الحزبي بنجاح واقتدار يمكن أن يساهم في تعميم التجربة لتشمل كل المجتمع الأردني، حتى يصبح للحزب دور فعّال في بناء مستقبل البلاد.



يعمل حزب الاتحاد الوطني على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بواقع الشباب الأردني وتمكينه، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.



تتضمن المذكرات تقديم مجموعة من الوظائف داخل الأردن وخارجها، بهدف توفير فرص عمل ملهمة ومناسبة للشباب الأردني، والتخفيف من آثار البطالة على المجتمع. وتعكس هذه المبادرات التزام حزب الاتحاد الوطني بدوره الاجتماعي والاقتصادي في تحقيق التنمية والرفاهية للمواطنين.



تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحزب للتصدي لتحديات الوقت وتحقيق تطلعات الشباب الأردني، وتعزز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تكون هذه الشراكة إضافة هامة للمسيرة التنموية في الأردن، وتعزز دور الشباب كعنصر أساسي في بناء مستقبل أفضل للبلاد.



وقالت #الدكتورة ريما العمري نائب الامين العام للحزب: "إن استطاعت الأحزاب تقديم حلول وخطط محلية بنجاح واقتدار داخل مجتمعها الحزبي، فإن هذه الأحزاب التي تشكل حكومات ظل مستقبليها قادرة على توسيع وتعميم التجربة لتشمل كل المجتمع الأردني".



من جانبه، يسعى حزب الاتحاد الوطني، ممثلاً بأمينه العام الدكتور رامي شاهين وفريقه في الأمانة العامة، لتنفيذ مجموعة من المبادرات التي من شأنها النهوض بواقع الشاب الأردني وتمكينه.

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