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الأربعاء، 05-10-2022 04:07 م

حزب الاتحاد الوطني مستمراً بعملية الاستقطاب و التنظيم

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الوكيل الإخباري - ضمن خطتة التنفيذية لتصويب أوضاع الحزب حسب متطلبات قانون الأحزاب الجديد، عقد حزب الاتحاد اجتماعه الاسبوعي برئاسة الكابتن محمد الخشمان رئيس الحزب، اطلع فيه الحضور من اعضاء الحزب ممثلي المحافظات على أخر المستجدات و خطط التحفيز لاستقطاب أعضاء من مختلف الأعمار و خاصة الشباب و من الجنسين، كما تدارس المجتمعين أعداد الاعضاء بكل محافظة بالمملكة، للتركيز على المحافظات الأقل تواجدا لقواعد الحزب فيها و العمل على زيادتها، ايضا استمع الحضور الى تقارير من مسؤلي المحافظات و خاصة محافظة اربد التي تشهد حركة انتسابات كبيرة للحزب بمتابعة حثيثة من منسقها العام السيد فايز بني عواد، كما قدم أعضاء من اللجنة الشبابية للحزب خطتهم التنفيذية الجاري العمل عليها لاستقطاب طلبة الجامعات و خاصة بعد البدء بالدوام الرسمي للعام الدراسي الجامعي لهذا العام.

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