حزب الاتحاد الوطني يهنئ الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي

وفي هذه المناسبات الوطنية الخالدة، نستذكر بفخر واعتزاز مسيرة العطاء والنهضة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، بكل حكمة واقتدار، في ظل تحديات جسام، فكان الحامي لمسيرة الإصلاح، والداعم لنهضة الوطن، والسند لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.
كما نترحّم على أرواح الشهداء الأبرار الذين روّوا تراب الوطن بدمائهم الزكية، ونُحيي نشامى الجيش العربي الذين يُجسدون معاني الشرف والكرامة والولاء.
دام الأردن عزيزًا شامخًا بقيادة هاشمية حكيمة، وعاشت قواتنا المسلحة الباسلة، وحمى الله وطننا من كل سوء.
وكل عام وأنتم والوطن بألف خير
عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
الكابتن محمد الخشمان
رئيس الحزب ورئيس مجلسه المركزي
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