حزب الاتحاد الوطني يهنئ الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي

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الوكيل الإخباري- يتقدم حزب الاتحاد الوطني الأردني، ممثلًا برئيسه ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى الأسرة الهاشمية الكريمة، وإلى شعبنا الأردني العظيم، بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش العربي المصطفوي، وذكرى انطلاق الثورة العربية الكبرى. اضافة اعلان





وفي هذه المناسبات الوطنية الخالدة، نستذكر بفخر واعتزاز مسيرة العطاء والنهضة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، بكل حكمة واقتدار، في ظل تحديات جسام، فكان الحامي لمسيرة الإصلاح، والداعم لنهضة الوطن، والسند لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.



كما نترحّم على أرواح الشهداء الأبرار الذين روّوا تراب الوطن بدمائهم الزكية، ونُحيي نشامى الجيش العربي الذين يُجسدون معاني الشرف والكرامة والولاء.



دام الأردن عزيزًا شامخًا بقيادة هاشمية حكيمة، وعاشت قواتنا المسلحة الباسلة، وحمى الله وطننا من كل سوء.



وكل عام وأنتم والوطن بألف خير



عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

الكابتن محمد الخشمان

رئيس الحزب ورئيس مجلسه المركزي