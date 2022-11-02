حزب الاتحاد يزور منطقة الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك

الوكيل الإخباري - قام فريق عمل حزب الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الرواشدة رئيس لجنة الاعداد للمؤتمر العام و فريق العمل المرافق بزيارة تنظيمية الى منطقة غور الصافي بمحافظة الكرك، حيث قدم فريق العمل شرحا عن المنظومة السياسية الجديدة و أهمية العمل الحزبي و مشاركة أبناء الوطن من كافة المناطق بصنع القرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، و أن هذا لن يتم الا من خلال الانخراط بالعمل الحزبي، و قدم فريق العمل نبذة عن رؤية الحزب و ملامح برامجه و خاصة الاقتصادية و التنموية، و دار نقاش و حوار هادف مع الحضور من ابناء المنطقة نتج عنه قناعة الكثير منهم بحزب الاتحاد و خاصة ان الحزب له جذور سابقة في هذه المنطقة الأقل حظا و جدد العديد منهم توثيق انتسابه للحزب بالاضافة الى عدد كبير من الحضور قدموا طلبات انتسابهم لاول مرة لحزب الاتحاد معبرين عن اقتناعهم الكامل برؤية الحزب و خاصة الاقتصادية و التنموية.

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