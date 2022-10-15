السبت 15-10-2022
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السبت، 15-10-2022 01:37 م

حزب الاتحاد يعقد جلسة حوارية في قرية عنبة

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الوكيل الإخباري - ضمن خطته الرامية الى الانتشار بالمحافظات و الاطراف بمختلف مناطق المملكة، عقد حزب الاتحاد جلسة حوارية في منزل عضو الحزب السيد غسان بني عواد بقرية عنبة في محافظة اربد، وقد غلب الحضور النسائي في هذه الجلسة التي تعرف فيها المشاركين وخاصة السيدات و الآنسات على العمل الحزبي، حيث تحدث الدكتور محمد الرواشدة رئيس لجنة الاعداد للمؤتمر العام عن الجانب الاقتصادي و أهمية تمكين المرأة اقتصاديا بما يعزز من قوتها في دعم اسرتها و المجتمع وأن هذه الامكانية تزداد من خلال انتساب المرأة للعمل الحزبي و معرفة حقوقها و الفرص المتاحة أمامها، من جهته شرح القائم بأعمال الأمين العام السيد يوسف سرحان عن المكاسب التي أقرها قانون الاحزاب بخصوص المرأة و خاصة أن تشكل ما لا يقل عن 20% من عدد الأعضاء و مشاركتها بالمراكز القيادية داخل الحزب، كما تطرق الى قانون الانتخاب الجديد و القائمة الاحزبية التي تشكل 41 مقعداً بالمرحلة الاولى، و كيف ان المرأة يجب ان تكون بالمركز الثالث و السادس كحد أدنى عند تشكيل القائمة الانتخابية للحزب.

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و دار حوار بين الحضور حول تفاصيل هذه المحاور مما ادى الى انتساب عدد جيد من الحضور و خاصة العنصر النسائي.


و قد شارك في هذه الجلسة الحوارية النائب محمد الشطناوي نائب محافظة اربد و السيد عادل بني عيسى رئيس بلدية دير أبي سعيد و السيد محمد الشرمان رئيس بلدية المزار الشمالي، و تم تنظيم هذه الفاعلية بإشراف السيد فايز بني عواد مسؤول ملف اقليم الشمال بالحزب.














 




 

 


 

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