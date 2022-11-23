حزب الاتحاد يعقد لقاءاً بلواء الموقر بالبادية الوسطى

الوكيل الإخباري - عقد حزب الاتحاد لقاء تعريفياً برؤية و برامج و أهداف الحزب حضره عدداً من أهالي لواء الموقر بالبادية الوسطى مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 تشرين الثاني في جمعية المتقاعدين العسكرين بمنطقة رجم الشامي، و أدارت الجلسة السيدة أمنه الزبن عضو الحزب حيث قدمت فريق عمل الحزب للحاضرين ونبذه عن الحزب التي تأسس منذ عام 2011.

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من جهته قدم الدكتور محمد الرواشدة رئيس لجنة الاعداد للمؤتمر العام، شرحا للحاضرين عن رؤية و اهداف و برامج الحزب، حيث ركز على أهمية البرنامج الاقتصادي و الذي يهم كل مواطن بالمرحلة القادمة بسبب ما يعانية الوضع الاقتصادي من صعوبات كبيرة تتمثل بالبطالة و الفقر و كيفية اعداد برنامج اقتصادي يقدم حلول حقيقية يساهم فيها بمعالجة هذه المشاكل، بالاضافة للبرنامج السياسي الذي يسعى لايصال الحزب و أعضاءه للسلطتين التشريعية و التنفيذية لتطبيق هذه البرامج، كما أكد على أهمية البرنامج الاجتماعي و الخطط التنموية التي تنهض بكافة المستويات في جميع أنحاء المملكة و خاصة بالمحافظات.

و دار حوار هادف مع الحضور مما أثرى هذا اللقاء و الذي وعد فريق عمل الحزب أن يتبع هذا اللقاء، عدة لقاءات أخرى كما هي سياسية الحزب المتمثلة بالانتشار على كافة ساحات الوطن.



