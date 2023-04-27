الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 02:02 م

حزب الاتحاد يقر استراتيجيته ومبادراته الحزبية للمرحلة القادمة

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الوكيل الإخباري - اجتمع يوم الاربعاء 26/4/2023 كل من اعضاء المجلس المركزي و الامانة العامه لحزب الاتحاد الوطني الاردني.
برئاسة رئيس المجلس المركزي سعاده الكابتن محمد الخمشان حيث تم عرض استراتيجية الحزب وتوجهاته المستقبلية من قبل الامين العام الدكتور رامي شاهين اضافة إلى استعراض  المبادرات والبرامج التي سيتم تنفيذها ضمن جدول زمني محدد يحكمه مجموعه من المعاير و الاسس التي تضمن انجازها بالمستوى المطلوب و برقابة مستمره من قبل المجلس المركزي.

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كما قامت الدكتورة ريما العمري مساعد الامين العام للدراسات بعرض اهداف و خطط مركز الدراسات الخاص بحزب الاتحاد والذي سوف يقدم مجموعه من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفه ألى أصلاح وتطوير منظمومة العمل العام في الاردن.

 

و بدوره قام الدكتور بشار المجالي بالاجابه عن بعض الاسئله التي طرحت من قبل اعضاء المجلس المركزي عن ما تم عرضه من خطط و استراتيجات الاتحاد الوطني الاردني معرجا ايضا عن الدور الاعلامي المجتمعي الذي سيمارسه حزب الاتحاد الوطني الاردني قي القريب العاجل.


و في نهايه الاجتماع حصلت الامانه العامه على مباركة المجلس المركزي ممثله برئيسه الكابتن محمد الخشمان و اعضائه للبدء بتنفيذ البرامج و الخطط التي تم طرحها.













 




 

 


 

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