حقوق الإنسان النيابية: الحريات في الأردن مصونة

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، النائب بسام الفايز، إن الحريات في الأردن مصونة، كفلها الدستور وجلالة الملك عبدالله الثاني.



واستعرض، خلال لقاء اللجنة، اليوم الاثنين، مجموعة طلابية من جامعة أميركية، المهام والتشريعات المنوطة بعمل اللجنة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع منظمات المجتمع المدني، بشأن القضايا الحقوقية بشكل عام.



وأوضح الفايز أن اللجنة دائمة الإطلاع على أوضاع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان حال وجودها، مُضيفًا أن "الحريات النيابية" أطلقت خطا ساخنا معنيا بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على حلها مع الجهات المعنية.

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