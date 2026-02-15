حمزة هاني محمد خليل يؤدي اليمين الدستورية كعضو في البرلمان الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري - أعلن مجلس النواب، أن السيد حمزة هاني محمد خليل سيؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، خلال جلسة يوم الاثنين 2026/2/16 وذلك لأنه المرشح الذي يلي الدكتور محمد أحمد علي الجراح والذي شغر مقعده بصدور حكم عن المحكمة الإدارية العليا.

وسيؤدي السيد حمزة هاني محمد خليل اليمين الدستورية سندا لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان:



(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).