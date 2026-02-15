الأحد 2026-02-15 02:57 ص

حمزة هاني محمد خليل يؤدي اليمين الدستورية كعضو في البرلمان الاثنين المقبل

ب
أرشيفية
 
الأحد، 15-02-2026 12:53 ص

الوكيل الإخباري - أعلن مجلس النواب، أن السيد حمزة هاني محمد خليل سيؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، خلال جلسة يوم الاثنين 2026/2/16 وذلك لأنه المرشح الذي يلي الدكتور محمد أحمد علي الجراح والذي شغر مقعده بصدور حكم عن المحكمة الإدارية العليا.

اضافة اعلان

 

وسيؤدي السيد حمزة هاني محمد خليل اليمين الدستورية سندا لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان:


(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا أيدت مؤخرا قرار المحكمة الإدارية بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، في حكم قطعي لا يقبل الطعن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي "أكسيوس": ترامب ونتنياهو اتفقا على تصعيد الضغط الأقصى على إيران

ب

شؤون برلمانية حمزة هاني محمد خليل يؤدي اليمين الدستورية كعضو في البرلمان الاثنين المقبل

ب

عربي ودولي بريطانيا تدعو المجتمع الدولي إلى منع تصدير الأسلحة إلى السودان

ل

طب وصحة أعراض قد تشير إلى مشكلات في القلب

ل

أسواق ومال الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن غالبية الدول الإفريقية بدءا من مايو

ل

عربي ودولي إيران: صاروخ "خرمشهر" قادر على استهداف حاملتي الطائرات الأمريكيتين

ب

أخبار محلية تواصل الاحتفالات بعيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة

ى

طب وصحة روسيا: ابتكار طريقة لتسريع ترميم الأنسجة الحيوية



 






الأكثر مشاهدة