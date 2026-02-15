حمزة هاني محمد خليل يؤدي اليمين الدستورية كعضو في البرلمان الاثنين المقبل

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).
-
أخبار متعلقة
-
"الميثاق النيابية" تختتم لقاءها التشاوري في البحر الميت
-
لجنة المرأة في الأعيان تبحث القضايا المتعلقة بحقوق المرأة
-
القاضي: تعزيز العمل الحزبي البرلماني هدف آمن ونادى به الملك
-
المصري: هجرة الشباب تهديد صامت لمستقبل الوطن.
-
الخارجية النيابية تعبر عن مواساتها للشعب الكندي بعد حادث المدرسة
-
الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب خلفا للجراح الاثنين
-
المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بـ"استثمار الضمان الاجتماعي"
-
"عزم النيابية" تلتقي المشاركين في برنامج الزمالة البرلمانية