الإثنين 09-10-2023
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الإثنين، 09-10-2023 12:04 م

حملة وطنية للتبرع بالدم برعاية حزب الإتحاد الوطني الأردني والهلال الأحمر من أجل غزة

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الوكيل الإخباري - في مبادرة تعكس التضامن والتكافل الإنساني مع الشعب الفلسطيني، أعلن حزب الإتحاد الوطني الأردني، بالشراكة مع الهلال الأحمر الأردني، عن إطلاق حملة وطنية للتبرع بالدم، اليوم الاثنين، تهدف إلى دعم جرحى قطاع غزة الذين يعيشون ظروفًا صعبة.

وقد جاءت هذه المبادرة في إطار الالتزام الوطني والإنساني الذي يحرص عليه الحزب، سعيًا لتقديم يد العون للقضايا المحورية.

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وبالتعاون المشترك مع بنك الدم، من المتوقع أن تشهد الحملة مشاركة واسعة من المواطنين.

تحت شعار "قطرة دم تساوي للكثير حياة"، تسلط الحملة الضوء على الأهمية الكبيرة لكل قطرة دم يتم التبرع بها، وكيف يمكن أن تكون لها الدور الحاسم في إنقاذ حياة الكثيرين.

وفي هذا السياق، يحث الحزب والهلال الأحمر المواطنين على المشاركة الفعالة في هذه الحملة، مؤكدين على دورها الكبير في تعزيز قيم التضامن والتكافل بين شعوب المنطقة.

 






 




 

 


 

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