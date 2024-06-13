الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل صحيفة عبرية تكشف دور السنوار في تحديد مصير اتفاق إطلاق سراح الأسرى وقف الحرب

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة بني مصطفى

سموتريتش يأمر بخصم 35 مليون دولار من المقاصة الفلسطينية

القوات المسلحة تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة

الجيش الإسرائيلي: رصد مسيرتين أطلقتا من لبنان

تقرير عن حادث بحري شمالي غربي الحُديدة باليمن

الأمن: تسيير دوريات بالزي المدني في الأسواق والأحياء خلال عطلة العيد

الاحتلال يحتجز مضخة باطون شرق طوباس

وزارة الاوقاف تعلن موعد صلاة العيد و أسماء وأماكن المصليات - اسماء

البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

الخميس، 13-06-2024 05:26 م

خارجية الأعيان تبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع الصين

26024552_10159784485680424_1249081769_o_4


الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور هاني الملقي اليوم الخميس، مع نائب المدير العام للإدارة الدولية في الحزب الشيوعي الصيني "يو وي" والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.

اضافة اعلان


وأشاد الملقي بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا الى أنها تاريخية ومبنية على الاحترام المتبادل، وأرسى دعائمها القيادة الحكيمة لكلا البلدين.


وأشار إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات الأردنية الصينية خاصة رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والبرلمانية والصحية.


وأكد ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم لنيل حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.


وقال، إن الأردن استقبل اعداداً كبيرة من اللاجئين على أرضه، وقدم الخدمات لهم خاصة السكن والصحة والتعليم، مؤكداً ضرورة دعم الأردن ليتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وتحسينها.


من جهته قال وي، إن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات والشراكات مع الأردن، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والطاقة، والسعي لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.


وأشاد وي بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرًا إلى تشابه المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.


من جانبهم دعا أعضاء اللجنة الى إدامة التواصل والتشاور وبما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، وتبادل الزيارات وعقد اللقاءات بين الجانبين الأردني والصيني لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، مثمنين موقف الصين تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620249143727133623875

الفايز ينعى العين الأسبق انتصار عباس

1718202025714

لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعيان تزور "المستقلة للانتخاب"

fb2b0c12-3ad1-4a14-83ed-38898164b597

الصفدي يهنىء بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

1717964704527

الصفدي: خطاب الملك ثقة وقوة ومضامين تبعث العزيمة ومواصلة مسيرة التحديث والتنمية والتطوير

5202425153850281698645

الفايز يُهنئ الملك بمناسبة اليوبيل الفضي

WhatsApp Image 2024-06-04 at 6.30.22 PM

"زراعة الأعيان" تطلع على عمل المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار متعلقة
1718202025714

لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعيان تزور "المستقلة للانتخاب"

WhatsApp Image 2024-06-04 at 6.30.22 PM

"زراعة الأعيان" تطلع على عمل المركز الوطني للبحوث الزراعية

1684091986003

"الخدمات العامة" بالأعيان تزور شركة البريد الأردني

1000481496

رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الاستقلال

1716290079258

وزارة المياه: ارتفاع سكان الأردن زاد من العبء في توفير المياه

1716116760228

"الحوار الوطني" في الأعيان تناقش توصيات مؤتمرها الشبابي الثاني