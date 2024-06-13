خارجية الأعيان تبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع الصين

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور هاني الملقي اليوم الخميس، مع نائب المدير العام للإدارة الدولية في الحزب الشيوعي الصيني "يو وي" والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.

اضافة اعلان



وأشاد الملقي بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا الى أنها تاريخية ومبنية على الاحترام المتبادل، وأرسى دعائمها القيادة الحكيمة لكلا البلدين.



وأشار إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات الأردنية الصينية خاصة رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والبرلمانية والصحية.



وأكد ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم لنيل حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.



وقال، إن الأردن استقبل اعداداً كبيرة من اللاجئين على أرضه، وقدم الخدمات لهم خاصة السكن والصحة والتعليم، مؤكداً ضرورة دعم الأردن ليتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وتحسينها.



من جهته قال وي، إن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات والشراكات مع الأردن، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والطاقة، والسعي لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.



وأشاد وي بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرًا إلى تشابه المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.



من جانبهم دعا أعضاء اللجنة الى إدامة التواصل والتشاور وبما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، وتبادل الزيارات وعقد اللقاءات بين الجانبين الأردني والصيني لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، مثمنين موقف الصين تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.