خارجية الأعيان تُدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة

الوكيل الإخباري- أدانت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول، مؤكدة أن الأردن لن يسمح تحت أي ظرف او ذريعة بأي تجاوز يمس استقلاله او سيادته او أمنه، وسيبقى قادراً على حماية حدوده واجوائه بكل حزم واقتدار.

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وشددت اللجنة التي يرأسها الدكتور عمر الرزاز في بيان اليوم الثلاثاء، على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ينطلق من ثوابت راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ورفض تحويل أراضي الدول أو أجوائها إلى ساحة للصراعات أو منصات لتصفية الحسابات الإقليمية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها.



وأعربت اللجنة عن بالغ اعتزازها بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية حدود المملكة وأجوائها وصون أمنها الوطني، مؤكدة أن أمن الأردن وسيادته خط أحمر لا يقبل المساس أو المساومة، وان كل من يحاول المساس بها سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات افعاله.



ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة وملزمة لوقف الانتهاكات المتكررة لسيادة الدول ووضع حد للممارسات التي تقوض الامن والاستقرار، والعمل بصورة عاجلة على احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة الى مزيد من التوتر والصراع.



وأكدت إدانتها للاعتداءات التي طالت دول مجلس التعاون الخليجي وتؤكد تضامنها مع الدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات.