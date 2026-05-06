خارجية النواب: القمة الثلاثية في عمان خطوة استراتيجية للأمن والاستقرار الإقليمي

الوكيل الإخباري- أكدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن انعقاد القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية في عمان يرسخ نهج التعاون الاستراتيجي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني لمواجهة تحديات المنطقة.





وأوضح رئيس اللجنة، النائب المهندس هيثم الزيادين، أن استضافة المملكة للقمة تعكس مكانتها المركزية كصمام أمان إقليمي، مثمناً جهود جلالته في بناء شراكة باتت تمثل صوتاً قوياً داخل الاتحاد الأوروبي للدفاع عن الثوابت العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وعلى صعيد متصل لفت الزيادين الى ان القمة تكتسب أهمية قصوى في تنسيق الجهود الدبلوماسية للمطالبة بوقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات ورفض التهجير وضرورة تحقيق حل الدولتين، كما شدد القادة على الأولوية القصوى لحماية سيادة الدول العربية، مؤكدين رفضهم التام لأي تهديدات إقليمية، ومنها الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولاً عربية، لما تشكله من خطر يقوض الاستقرار ويدفع المنطقة نحو منزلقات خطيرة.



بدورها أشارت اللجنة إلى أن آلية التعاون ركزت على ملفات حيوية كالطاقة، والمياه، والربط الكهربائي، ومكافحة الإرهاب، لتعزيز التكامل الاقتصادي مؤكدين حرص اللجنة على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية مع قبرص واليونان لمأسسة نتائج القمة ودعم الاتفاقيات المنبثقة عنها، بما يخدم المصالح الوطنية العليا تحت ظل القيادة الهاشمية.





