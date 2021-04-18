خارجية النواب تؤكد أهمية تشجيع الاستثمار بين الأردن والعراق

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، ميرزا بولاد، أهمية العلاقة المتينة الأردنية العراقية، وأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن.وأضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد بالسفير العراقي لدى المملكة حيدر العذاري، أن تلك العلاقة تاريخية متجذرة أرسى دعائمها قيادتا البلدين، مؤكدًا أهمية تشجيع الاستثمار بين البلدين الشقيقين، وأن يعطى المستثمر الأردني الأولوية والأفضلية للعمل في إعمار العراق، فضلًا عن تسهيل دعم الاستثمار الأردني في العراق، وتسهيل كل المهام وتذليل الصعوبات أمام المستثمر العراقي في المملكة.