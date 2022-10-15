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السبت، 15-10-2022 03:23 م

خارجية النواب تؤكد متابعتها لأوضاع الأردنيين في روسيا

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الوكيل الإخباري - قالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إنها تتابع أوضاع المواطنين والطلبة الأردنيين في روسيا لا سيما المقيمين في المدن التي تعرضت لقصف صاروخي مؤخراً. اضافة اعلان


وأضافت في بيان صحفي، أصدرته اليوم السبت، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، أنها على اتصال دائم وبشكل مباشر مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للوقوف على آخر التطورات والمستجدات هناك. 

وأوضح حينا أنه قام بالتواصل مع السفير الأردني لدى موسكو خالد الشوابكة للاطمئنان على أوضاع الأردنيين والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

وأشار إلى أن السفير الشوابكة أبلغه بأن أوضاع الطلبة بخير كما أن السفارة على تواصل دائم مع المواطنين الأردنيين على مدار الساعة.

 




 

 


 

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