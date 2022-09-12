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الإثنين، 12-09-2022 03:33 م

خارجية النواب تؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وشعبه

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا، أن الأردن يقف إلى جانب لبنان وشعبه، مضيفا أن الاردن يقدم المساعدات له انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية.

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وشدد خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين، القائم بالاعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية يوسف رجى، على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها قيادتا البلدين.


بدورهم دعا النواب، مجدي يعقوب ودينا البشير وخالد البستنجي، إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتحسينها وتطويرها، مشيرين إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين الشقيقين.


ودعوا الى الإفراج عن ودائع الاردنيين المجمدة في المصارف اللبنانية.
من جهته، ثمن رجى الجهود التي يقوم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان وشعبه، مشيرا إلى أهمية تعزيز السياحة الدينية بين البلدين.

 

 

 




 

 


 

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