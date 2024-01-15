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الإثنين، 15-01-2024 03:56 م

"خارجية النواب" تبحث والسفير البلجيكي العلاقات الثنائية

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الوكيل الإخباري - التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، اليوم الاثنين، السفير البلجيكي لدى عمان، سيرج ديكشن، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.اضافة اعلان


وثمن رئيس اللجنة النائب خلدون حينا، المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين، قائلًا إنها ترتكز على قاعدة صلبة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والعاهل البلجيكي لويس فليب، مؤكدًا أهمية تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات واستمرار التعاون الثنائي.

وأكد حرص الأردن الدائم على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية والاستثمارية مع بلجيكا، وأهمية زيادة الاستثمارات والتبادلات التجارية الثنائية، وبناء شراكات اقتصادية بين البلدين بمختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

وعرض حينا الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ومواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك، والتي تقوم على تكثيف جهود الدول الفاعلة، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما ستخلفه هذه الحرب من قتل للأبرياء ودمار وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى عمليات تهريب المخدرات الشرسة التي يتعرض لها الأردن، عبر حدوده الشمالية.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه بلجيكا والاتحاد الأوروبي، للأردن، ودورهما في تأييد الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، فضلًا عن دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جانبهم، أكد النواب: عيد النعيمات، أسماء الرواحنة، سلامة البلوي، دينا البشير، عمر النبر، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

 




 

 


 

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