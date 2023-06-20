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الثلاثاء، 20-06-2023 03:11 م

خارجية النواب تبحث والسفير الجزائري تعزيز العلاقات الثنائية

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب خلدون حينا، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، السفير الجزائري لدى المملكة عبد الكريم بحة، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. اضافة اعلان


وقال حينا إن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تاريخية وعميقة، ما يدعو إلى تعزيزها في جميع المجالات، لافتا إلى الحرص المستمر من كلا الجانبين على التواصل الدائم حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا بعد الزيارة الملكية الأخيرة إلى الجزائر.

وبين حينا أن العلاقات بين البلدين في تقدم ونمو وازدهار في مختلف المجالات، تجسيدا للطموحات الوطنية والقومية، والتي أسسها قادة البلدين، وعززها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه الرئيس عبد المجيد تبون.

إلى ذلك، وصف رئيس كتلة العدالة النيابية النائب محجم الصقور العلاقات الأردنية الجزائرية بـ"المتينة والقوية"، وهي في تطور مُستمر بجهود قيادتي البلدين الشقيقين، مشيرا إلى المواقف المشتركة بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

كما أشاد بموقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جانبهم أكد النواب : طلال النسور، خالد البستنجي، ميادة شريم، عيد النعيمات، سلامة البلوي، عمر النبر حرص المجلس، ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في شتى المجالات وخاصة البرلمانية، وتفعيل عمل لجان الأخوة والصداقة بين المجلسين، بهدف تمتين العلاقات والبناء على ما تم من إنجازات من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية والعمل المشترك.

كما طالبوا بالعمل على زيادة الاتفاقيات والاستثمارات والترابط التجاري، وإزالة كل المعيقات التي تواجه العمل المشترك، لافتين الى ضرورة العمل على إنشاء معارض تجارية أردنية جزائرية.

من جهته، أشاد السفير بحة بما تحقق من تعاون في كل القطاعات، مشيراً الى ان علاقات الاخوة التي تربط بين البلدين الشقيقين تاريخية وثابتة والتي عززتها قيادتا البلدين على مختلف الصعد .

وأكد بهذا الصدد ضرورة العمل على تطوير العلاقات والبناء عليها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والزراعية، لافتا الى ان هنالك اتفاقيات سيتم التوقيع عليها وهي قيد التنفيذ تسهم في تحقيق تنمية مستدامة مشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 




 

 


 

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