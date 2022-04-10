الأحد 10-04-2022
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الأحد، 10-04-2022 03:18 م

خارجية النواب تتمنى الشفاء التام للملك

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الوكيل الإخباري - قالت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، إننا ندعو الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث سيتم إجراء عملية جراحية لجلالته لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، متضرعة إلى رب العرش العظيم أن يُشفي جلالة الملك من مرضه وأن يُلبسه ثوب العافية والصحة.

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وأضافت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا "رافقتكم السلامة يا جلالة الملك، ورعاكم في حلكم وترحالكم، نسأل الله جل في علاه لكم شفاء لا يغادر سقما، وحفظكم الله من كل سوء".


ويُغادر جلالة الملك، أرض الوطن، اليوم الأحد، إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية.


وكان جلالته يُعاني سابقًا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.

 




 

 


 

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