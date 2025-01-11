 
السبت 2025-01-11 01:50 م
 

خارجية النواب تثمن الدور الإنساني للمستشفيات الميدانية في فلسطين

جانب من اجتماع سابق للجنة مع وزير الخارجية
جانب من اجتماع سابق للجنة مع وزير الخارجية
السبت، 11-01-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري- ثمنت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به طواقم المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وأكدت اللجنة في بيان صحفي أن المواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للشعب الفلسطيني ثابتة وراسخة على مر التاريخ، مشيرة إلى أن الأردن لم يدخر جهداً في التحركات الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

وأعربت رئيسة اللجنة، النائب دينا البشير، عن تقديرها الكبير للجهود البطولية التي تبذلها الطواقم الطبية من نشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الذين يعملون بتوجيهات ملكية سامية لتقديم الخدمات الطبية من خلال المستشفيات الميدانية. 

وأكدت أن هذه الطواقم، المكونة من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، تؤدي واجبها الإنساني النبيل بكل تفانٍ وإخلاص للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتقديم العون الطبي والإغاثي للأهالي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وختمت اللجنة باعتزازها بالموقف الأردني الرسمي والشعبي الداعم لفلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

 
gnews

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