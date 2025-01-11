خارجية النواب تثمن الدور الإنساني للمستشفيات الميدانية في فلسطين

الوكيل الإخباري- ثمنت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به طواقم المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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