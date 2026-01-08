"خارجية النواب" تثمّن انعقاد القمة الأردنية الأوروبية في عمّان وتؤكد دورها في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية

وأكد الزيادين أن انعقاد القمة يأتي في ظل تنسيق أردني أوروبي رفيع المستوى حيال قضايا المنطقة، ولا سيما الحرب على قطاع غزة والتطورات الخطيرة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن لجنة الشؤون الخارجية النيابية تدعم بقوة جميع الجهود الرامية إلى تحديث أطر التعاون مع الشركاء الأوروبيين بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، يدرك أن الأردن يمثّل واحة استقرار أمني وسياسي في منطقة تعج بالتحديات، مؤكدًا أن دعم استقرار المملكة يشكّل مصلحة أوروبية استراتيجية من الدرجة الأولى.
ولفت إلى الدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به الأردن في استضافة اللاجئين، وما يتحمله من أعباء جسيمة نيابة عن المجتمع الدولي، الأمر الذي يجعل من تعزيز قدرات المملكة ضرورة ملحّة لضمان أمن واستقرار الإقليم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شددت اللجنة على أن البعد التنموي يشكّل ركيزة أساسية في هذه الشراكة، لا سيما في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في بروكسل مؤخرًا.
وأوضحت أن الدعم الأوروبي، المتمثل في اتفاقيات تمويلية واستثمارية مهمة، يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد
-
أخبار متعلقة
-
رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا
-
المصري: قمة الأردن والاتحاد الأوروبي في عمّان محطة استراتيجية تعزّز مكانة المملكة دوليًا
-
لجنة الخدمات في الأعيان تبحث واقع عمل دائرة الأرصاد الجوية وسبل دعمها
-
القاضي يلتقي في المغرب برئيس مجلس النواب ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس المستشارين
-
"طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة توزيع الكهرباء
-
"الأسرة النيابية" تضع خطتها وتنتخب نائبًا للرئيس ومقررًا للجنة
-
زراعة النواب تناقش آليات شراء وتوزيع الأعلاف
-
آخر مستجدات المعتمرين الأردنيين المصابين في حادث انقلاب حافلة