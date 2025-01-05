"خارجية النواب" تثمن جهود الإفراج عن الطبيب البلوي

الوكيل الإخباري- ثمنت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، جهود أجهزة الدولة كافة، خصوصًا وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، على متابعتها الحثيثة للإفراج عن الطبيب عبدالله سلامة أبو ملال البلوي منذ اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت اللجنة في بيان اليوم الأحد، على لسان رئيسها النائب دينا البشير، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي اطلع "خارجية النواب" على حيثيات اعتقال الطبيب، وعلى الجهود المبذولة للإفراج عنه، والتنسيق مع المحامي الذي عين للدفاع عن البلوي.

وأوضحت أن اللجنة كانت على تواصل مستمر مع والد الطبيب، ووضعته بصورة متابعتها مع وزارة الخارجية وآخر التطورات للإفراج عنه عبر القنوات الدبلوماسية.