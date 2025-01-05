"خارجية النواب" تثمن جهود الإفراج عن الطبيب البلوي

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأحد، على لسان رئيسها النائب دينا البشير، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي اطلع "خارجية النواب" على حيثيات اعتقال الطبيب، وعلى الجهود المبذولة للإفراج عنه، والتنسيق مع المحامي الذي عين للدفاع عن البلوي.
وثمن أعضاء اللجنة، الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في متابعة قضايا وشؤون الأردنيين في الخارج.
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