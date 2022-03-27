خارجية النواب تدعو قطر للاستفادة من البيئة الاستثمارية في الأردن

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلدون حينا، عمق العلاقات الأخوية والراسخة بين البلدين الشقيقين الأردن وقطر، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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وبحث خلال لقائه، اليوم الأحد، بدار مجلس النواب، مع السفير القطري لدى عمان، سمو الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سبل زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، تعزيزا لمبدأ العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وترجمة للقاءات قيادة البلدين.



وثمن حينا، حسب بيان صحفي للجنة اليوم، دور دولة قطر في توفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، مطالبا في ذات الوقت بضرورة تفعيل دور اللجنة التجارية المشتركة.



ودعا إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية.



إلى ذلك، أكد رئيس وأعضاء لجنة خارجية النواب أن العلاقات تسير بخطى فاعلة ومثمرة نحو آفاق أكبر وأوسع من التعاون، خصوصا في القضايا والمواضيع المشتركة.



وأعربوا عن أمنياتهم لدولة قطر في النجاح بمونديال كأس العالم 2022، معتبرين ذلك نجاحا لكل الدول العربية في هذه التظاهرة الرياضية، والحدث الرياضي العالمي الأبرز للعام الحالي.



بدوره، شكر آل ثاني، الأردن وقيادته الهاشمية على وضع كل امكاناتها في خدمة دولة قطر بشتى المجالات لإنجاح المونديال، مشيرا إلى أنه سيكون تعاون سياحي مشترك في كأس العالم لجعل الأردن محطة سياحية قبل الوصول إلى قطر، لأنه يزخر بمواقع تاريخية وأثرية جاذبة.

وأكد سمو الشيخ جاسم أنّ علاقات بلاده مع الأردن، شهدت تطورا كبيرا، وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأشار إلى أن العلاقات القطرية الأردنية، تسير باتجاه المزيد من التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية وفي مختلف المجالات، مؤكدًا وجود العديد من الاتفاقيات بين البلدين في معظم القطاعات سواء في الرياضة أو الاقتصاد أو الثقافة.



كما لفت السفير القطري إلى وجود ما يزيد على 60 ألف أردني في بلدهم الثاني قطر، إضافة إلى تنامي التبادل التجاري وتبادل الخبرات، موضحًا أن هناك تناغما وثوابتا في السياسة الخارجية للبلدين الشقيقين تجاه القضايا الرئيسية والمشتركة.



وأعرب آل ثاني عن فخره واعتزازه بمستوى العلاقة القائمة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين التي ترجمت على أرض الواقع بالمزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات.



وأشاد السفير القطري بالكفاءات والخبرات الأردنية المتميزة والتي تعمل في قطر، مثمنا تعاون الحكومة الأردنية في تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.