خارجية النواب تدين اغتيال أبو عاقلة

الوكيل الإخباري - دانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مراسلة قناة الجزيرة الفضائية شيرين أبو عاقلة اثناء تغطيتها لممارسات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، قائلة إن ذلك يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى لمنع الاعلام الحر من ممارسة عمله.

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وقالت، في بيان صحفي اصدرته اليوم الأربعاء، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، ان ما حدث للشهيدة الصحفية أبو عاقلة يكشف عن الوجه الحقيقي الذي تمارسه قوات الاحتلال، والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مُطالبة بتحرك دولي جاد لمحاسبة المسؤول في حق الاسرة الصحفية والشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأت التهديد اليومي الذي يمارس بحقه.



وقال حينا إن "جريمة اغتيال أبو عاقلة تستدعي تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتحقيق العدالة ومحاسبة قوات الاحتلال مع ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق ذلك.



وقالت "الخارجية النيابية" إنها تتقدم بخالص العزاء لعائلة شهيدة الواجب شيرين أبو عاقلة وللأسرة الصحفية ولقناة الجزيرة بشكل خاص.