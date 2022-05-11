الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يقتحم منزل شيرين أبو عاقلة في القدس

لتجنب التوقيف في المطارات.. العدل توفر 9 محاسبين على مدار الساعة

إنهاء المرحلة الاولى من تشريح أبو عاقلة

العسعس: لا رفع للنسب الضريبية على السلع

الغذاء والدواء: إيقاف 36 منشأة عن العمل خلال فترة عيد الفطر

بيتكوين تتراجع 55% من ذروتها في نوفمبر

تحديد موعد ومكان تشييع جثمان شيرين ابوعاقلة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

محاكمة صبي طعن فتاة حتى الموت بسبب سناب شات في بريطانيا

الصحفي المصاب علي السمودي يروي تفاصيل إطلاق النار عليه وعلى شيرين أبو عاقلة

الأربعاء، 11-05-2022 01:05 م

خارجية النواب تدين اغتيال أبو عاقلة

M63A0260


الوكيل الإخباري - دانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مراسلة قناة الجزيرة الفضائية شيرين أبو عاقلة اثناء تغطيتها لممارسات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، قائلة إن ذلك يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى لمنع الاعلام الحر من ممارسة عمله. 

اضافة اعلان


وقالت، في بيان صحفي اصدرته اليوم الأربعاء، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، ان ما حدث للشهيدة الصحفية أبو عاقلة يكشف عن الوجه الحقيقي الذي تمارسه قوات الاحتلال، والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مُطالبة بتحرك دولي جاد لمحاسبة المسؤول في حق الاسرة الصحفية والشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأت التهديد اليومي الذي يمارس بحقه.


وقال حينا إن "جريمة اغتيال أبو عاقلة تستدعي تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتحقيق العدالة ومحاسبة قوات الاحتلال مع ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق ذلك.


وقالت "الخارجية النيابية" إنها تتقدم بخالص العزاء لعائلة شهيدة الواجب شيرين أبو عاقلة وللأسرة الصحفية ولقناة الجزيرة بشكل خاص.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1652267822896

اقتصاد النواب تقر معدل ضريبة المبيعات

280176018-2760056734137900-3680341316433585724-n-1652251804

فلسطين النيابية: اغتيال أبو عاقلة جريمة بشعة

نواب ٢

لجنة الاقتصاد النيابية تواصل اليوم مناقشة مشروع معدل لقانون ضريبة المبيعات

1652188947389

إدارية النواب تبحث التعيينات في القطاع العام

0L5A6224

النواب والأعيان يناقشان مواد مشاريع مختلف عليها الخميس

P83lU

لجنة فلسطين الأعيان تؤكد أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني بالمدينة المقدسة

أخبار متعلقة
280176018-2760056734137900-3680341316433585724-n-1652251804

فلسطين النيابية: اغتيال أبو عاقلة جريمة بشعة

1650373893643

اقتصاد النواب تبحث نتائج زيارتها إلى العقبة الاقتصادية

190595

الموافقة على قانون رخص المهن داحل حدود الأمانة

WhatsApp Image 2022-04-19 at 2.05.10 PM

توصية بتحويل مخالفات متعلقة بالنقل البري إلى مكافحة الفساد

0L5A0436

قانونية الأعيان تعيد معدل مستقلة الانتخاب للنواب

5ef9f36fe5d1d

الفايز يدين الصمّت الدولي تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني