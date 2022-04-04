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الإثنين، 04-04-2022 04:39 م

خارجية النواب تدين اقتحامات المتطرفين لباحات الأقصى

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الوكيل الإخباري - دانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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واستنكرت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية باعتبارها تشكل انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، مشددة على ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف.


وأكد رئيس اللجنة، النائب خلدون حينا، أن المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تُعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

 




 

 


 

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