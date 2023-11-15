خارجية النواب تدين اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة

الوكيل الإخباري - أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

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وعبرت اللجنة على لسان رئيسها النائب خلدون حينا عن رفضها لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات الغاشمة والهمجية تجاه الأشقاء في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة معتبراً ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وكل الأعراف والقيم الإنسانية.



وحملت الخارجية النيابية وفقا النائب حينا قوات الاحتلال المسؤولية في سلامة المدنيين فضلا عن الطواقم الطبية العاملة في المستشفى التي تتعرض حياتها للخطر نتيجة الهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال.



وأضاف أن استمرار العدوان وجرائمه بحق الفلسطينيين ستبقى شاهدة عبر التاريخ على ابشع الصور في تاريخ الإنسانية ظلما وعدوانا.



وطالب بالتدخل السريع لوقف العدوان على غزة واحترام المواثيق وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف باستهدافها للمدنيين والأطفال والنساء والابرياء مضيفا أن هذا يعد امتدادًا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.