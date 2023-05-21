الأحد 21-05-2023
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الأحد، 21-05-2023 12:37 م

خارجية النواب تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - دانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، صباح اليوم الأحد، وتحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت اللجنة، في بيان صحفي أصدرته اليوم، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، إن قيام بن غفير باقتحام "الأقصى" وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة، وتصعيد خطيرٌ ومرفوضٌ ويمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.


وأكد حينا أن مثل هذا الاعتداء السافر، ستكون له تداعيات خطيرة، فضلًا عن أنها تنذر بالمزيد من التصعيد، وتمثل اتجاهاً خطيراً.

ودعا، المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف كل هذه الاعتداءات والاستفزازات فوراً.

وطالب حينا، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق "الأقصى" واحترام حرمته، مؤكدًا ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

 




 

 


 

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